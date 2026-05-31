Secondo una biografia pubblicata di recente, Marilyn Monroe è deceduta a causa di un errore medico. La notizia viene confermata da un passaggio del testo, in cui si afferma che la star è morta per un errore durante un intervento o trattamento sanitario. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze o sulla natura dell’errore, né su eventuali accertamenti ufficiali o indagini in corso.

I want to be loved by you, in questa biografia Wilson dichiara che Marilyn Monroe è morta a causa di un errore medico. Come prova analizza una vecchia ricetta firmata dal suo medico, Engelberg A cent’anni dalla nascita diMarilyn Monroe,Andrew Wilsonha pubblicato una biografia sulla vita della star che è un’icona anche nell’immaginario attuale. In merito alla sua morte ci sono due ricostruzioni, si parla perlopiù di suicidio, ma si parla anche di un possibile assassinio, a causa della sua relazione extraconiugale con il presidente Kennedy. Ed invece no,a distanza di più di 60 anni, il biografo chiarisce che Monroe sarebbe morta per un errore medico, commesso dal dottorEngerlberg, lo stesso che ne ha decretato il decesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marilyn Monroe è morta per un errore medico: il retroscena bomba

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Chi ha Ucciso Marilyn Monroe Il Segreto Mai Svelato

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