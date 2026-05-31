Caso Sissy Trovato Mazza | il padre contesta la tesi del suicidio

Il padre di Sissy Trovato Mazza contesta la tesi del suicidio presentata dagli inquirenti. Le perizie tecniche hanno evidenziato elementi che contraddicono questa ipotesi, sollevando dubbi sulla versione ufficiale. Inoltre, si evidenzia che un’agente di polizia è stata lasciata sola durante il servizio, dettaglio che potrebbe influire sull’indagine. Restano aperte domande sulla dinamica dei fatti e sulla possibilità di altre cause della morte.

? Domande chiave Perché le perizie tecniche smentiscono l'ipotesi del suicidio?. Come può un'agente essere stata lasciata sola durante il servizio?. Quali irregolarità all'interno del carcere della Giudecca potrebbero aver causato l'aggressione?. Chi deve rispondere della mancata sicurezza dell'agente quel mattino?.? In Breve Sissy rimase in coma per oltre due anni prima di morire il 12 gennaio 2019.. Il Generale Garofano ha fornito prove tecniche contrarie alla versione della Procura.. L'agente è stata trovata ferita nell'ascensore dell'ospedale di Venezia il 1° novembre 2016.. La famiglia ipotizza aggressioni legate a irregolarità nel carcere femminile della Giudecca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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