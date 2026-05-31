Oggi nel Sud-est si è verificato il primo giorno senza lavoratori impiegati come guardiania notturna nelle stazioni. Venticinque addetti sono stati licenziati, secondo quanto riferito da rappresentanti sindacali. La decisione è stata comunicata alle parti interessate e ha portato alla sospensione delle attività di vigilanza durante le ore notturne. La notizia ha suscitato reazioni di protesta tra i lavoratori e i loro rappresentanti.

Di seguito un comunicato diffuso da Filcams-Cgil: Una piccola storia ma un enorme segnale di abbandono. Sette uomini ogni notte nella stazione di Taranto-Galeso e in quella di Martina Franca guardano i binari, controllano la sicurezza degli stessi, si occupano della ronda e della prevenzione degli atti vandalici in stazioni spesso lontane dai centri urbani alla mercé di chiunque. Lavoratori e per certi aspetti cittadini invisibili perché per un contratto d’appalto che consente loro di portare a casa circa 800 euro al mese, di fatto di giorno tentano di recuperare le fatiche del turno di lavoro e di notte tornano vicino a quei binari. In cambio da quel lavoro ricevono la possibilità di pagare forse un fitto e le bollette. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Sud est: primo giorno senza più lavoro dei 35 addetti alla guardiania notturna nelle stazioni Filcams-Cgil: "una piccola storia ma un enorme segnale di abbandono"

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