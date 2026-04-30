Primo maggio l’appello di Cgil Cisl Uil Catania | Senza lavoro sicuro e dignitoso

Il Primo maggio quest’anno assume un significato particolare per i lavoratori di Catania, che si trovano ad affrontare sfide legate alla sicurezza e alla stabilità del lavoro. Le principali organizzazioni sindacali della città hanno lanciato un appello a partecipare e a condividere un impegno comune, sottolineando l’importanza di un lavoro sicuro e dignitoso. La giornata si presenta come un momento di riflessione e mobilitazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

“Quest’anno, più che mai, il Primo Maggio rappresenta per i lavoratori catanesi una vera chiamata alla partecipazione e alla responsabilità collettiva. In un contesto segnato da transizione a nuovi modelli di automazione, da precarietà diffusa, disuguaglianze e incertezze, Cgil, Cisl e Uil di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,... Primo Maggio 2026, “lavoro dignitoso” al centro: decine di iniziative in Toscana con Cgil, Cisl e UilIl lavoro dignitoso è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Appello per l’unità sindacale di 30 ex segretari agli attuali leader di Cgil, Cisl e Uil; Le piazze del Primo Maggio; Sindacato, 30 ‘’ex’’ per l’unità: lettera aperta di un gruppo di già storici dirigenti delle tre confederazioni ai leader di Cgil, Cisl e Uil; Primo Maggio 2026, lavoro dignitoso al centro: decine di iniziative in Toscana con Cgil, Cisl e Uil. Primo maggio ad Asti: CGIL, CISL e UIL in piazza per il Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificialeAsti si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con un forte richiamo alla contrattazione, alle nuove tutele e ai diritti necessari per governare il ... atnews.it Primo Maggio 2026, lavoro dignitoso al centro: decine di iniziative in Toscana con Cgil, Cisl e UilManifestazione nazionale a Marghera. In tutta la regione cortei, comizi, commemorazioni e appuntamenti musicali ... firenzetoday.it Cgil Cisl Uil Palermo richiamano l'urgenza di affrontare le trasformazioni tecnologiche senza sacrificare diritti, tutele e qualità dell'occupazione - facebook.com facebook Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di CGIL, CISL e UIL a Parma. Dopo il tradizionale corteo, talk in piazza Garibaldi x.com