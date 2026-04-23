25 aprile e Primo Maggio Filcams Cgil e UilTucs Toscana proclamano sciopero nel commercio

Il 25 aprile e il 1° maggio sono stati scelti come date per uno sciopero nel settore del commercio, promosso dai sindacati Filcams Cgil e UilTucs Toscana. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le attività commerciali nella regione. Entrambe le organizzazioni hanno annunciato che le proteste si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di rappresentare le esigenze dei lavoratori del settore.

"Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il 1° Maggio, Festa del Lavoro, si può e si deve far festa. Adesso basta: è arrivato il momento di ripensare alla dimensione umana e sociale di queste giornate che rappresentano date fondamentali per la democrazia e la libertà. Libertà di vivere e di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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