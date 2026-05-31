Successione | la holding per proteggere l’azienda dalle tasse
Una holding viene creata per trasferire le quote di un’azienda e ridurre le imposte sulla successione. Questo metodo consente di spostare le quote senza pagare plusvalenze, grazie a strumenti legali come il conferimento delle partecipazioni in una società holding. La procedura permette di mantenere il controllo aziendale, minimizzando gli effetti fiscali legati al passaggio generazionale. La strategia viene adottata per tutelare la liquidità dell’impresa durante il processo di successione.
? Domande chiave Come evitare che le tasse sulla successione prosciughino la cassa aziendale?. Quale meccanismo legale permette di trasferire quote senza pagare plusvalenze?. Cosa succede se si sbaglia la valutazione contabile della nuova holding?. Quanto risparmia un imprenditore usando il costo storico invece del valore attuale?.? In Breve Neutralità fiscale garantita dagli articoli 16 Dlgs 3461990 e 177 TUIR.. Rispetto risposte Agenzia delle Entrate numero 170 del 2020 e 30 del 2018.. Esempio pratico su 10.000 euro di costo storico contro 10 milioni di patrimonio.. Obbligo di relazione per revisore contabile secondo Circolare numero 33E del 2010. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Passaggio generazionale: perché il 70% delle imprese fallisce alle seconda generazione
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