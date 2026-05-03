Canberra prepara le tasse social per proteggere l' informazione

A Canberra si lavora a nuove tasse social destinate a finanziare la protezione dell'informazione. Nel frattempo, l'uso di intelligenza artificiale e social media sta modificando il modo in cui le persone accedono alle notizie, con molti giovani che preferiscono Instagram e TikTok rispetto ai mezzi tradizionali. Questa tendenza sta portando a una riduzione delle attività giornalistiche classiche.

L'intelligenza artificiale e i social media porteranno alla soppressione di gran parte delle attività giornalistiche: i giovani ormai si informano su Instagram e su TikTok. In questo scenario, chi pagherà più per avere giornalismo di qualità nell'era delle piattaforme? Per Anthony Albanese, il premier australiano, la sfida alla Silicon Valley deve essere lanciata con una risposta rivoluzionaria. Il governo laburista ha infatti presentato la bozza di un provvedimento sul tema che dovrebbe essere discusso in Parlamento entro luglio. Si chiama News Bargaining Incentive, ed è la nuova architettura pensata per costringere Meta, Google e TikTok a investire nelle case editrici australiane.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Canberra prepara le tasse social per proteggere l'informazione Notizie correlate Leggi anche: Tasse e dichiarazione dei redditi: tutte le nuove scadenze e i bonus da non perdere per proteggere il tuo stipendio nel 2026 Papa Leone XIV: ‘Bisogna proteggere i bambini da un’idea disumana dell’informazione’In occasione dei trent’anni diPopotus, l’inserto settimanale dedicato ai ragazzi e ai bambini del quotidianoAvvenire,Papa Leone XIV ha scritto al...