Glifosato dalle leggi ai contenziosi | ecco come l’amministrazione Trump cerca di proteggere Bayer dalle cause legali

Negli Stati Uniti, la disputa legale e legislativa sul glifosato coinvolge l’amministrazione in carica, che cerca di tutelare Bayer dalle cause intentate da individui che accusano l’erbicida Roundup di aver causato il loro linfoma non-Hodgkin. Sul fronte legale, ci sono numerose cause pendenti, mentre sul fronte legislativo si propongono misure per limitare le responsabilità legate all’uso di questa sostanza. Entrambe le strategie mirano a proteggere l’azienda da eventuali risarcimenti e ripercussioni legali.

Trump salvi il glifosato. Negli Stati Uniti si cerca su due fronti, quello legislativo e quello giudiziario, di ‘proteggere’ Bayer dalle cause legali intentate da persone che sostengono di aver sviluppato il linfoma non-Hodgkin a causa del Roundup, erbicida a base di glifosato. Questa settimana il Congresso Usa voterà la nuova Farm Bill, la norma che per cinque anni regola il settore agricolo e su cui Bayer – acquistata Monsanto per oltre 60 miliardi di dollari – ha condotto un’intensa attività di lobbying. Obiettivo: stabilire che le etichette dei pesticidi approvate a livello federale dall’ Epa (l’agenzia ambientale Usa) prevalgono sulle normative dei singoli Stati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Glifosato, dalle leggi ai contenziosi: ecco come l’amministrazione Trump cerca di proteggere Bayer dalle cause legali Notizie correlate Dalle bici ai monopattini, dalle cuffie bluetooth a droni giocattolo e macchine fotografiche. Ecco l'asta degli oggetti smarritiBiciclette da corsa, mountain bike ed e-bike, monopattini, cuffie bluetooth, droni giocattolo, macchine fotografiche, ebook reader, powerbank,... Violenza sulle donne, dalle leggi alla realtà: ecco cosa resta da fareNegli ultimi dieci anni tutto è cambiato sul tema della violenza di genere: sono stati anni di leggi decisive , di una maggiore attenzione mediatica...