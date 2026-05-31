Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione in grotta alle Maldive. Nel frattempo, a Genova si sono svolti i funerali di due persone, Montefalcone e Sommacal, con circa 2000 persone presenti per l’addio. La tragedia alle Maldive ha suscitato grande cordoglio, mentre i funerali a Genova sono stati accompagnati da un’ampia partecipazione. La dinamica dell’incidente alle Maldive non è ancora stata chiarita ufficialmente.

Ancora dolore per i sub morti alle Maldive, durante un’immersione in grotta che è stata fatale a cinque italiani. Sabato Genova ha partecipato commossa ai funerali della professoressa Monica Montefalcone e di sua figlia Giorgia Sommacal. “Monica è il mare, Giorgia il sole”. Sullo sfondo in una chiesa gremita con oltre 2000 persone arrivate per l’ultimo saluto, una fotografia: Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, il sole negli occhi e alle spalle un mare blu cobalto, lo stesso di tanti giorni di studio e di passione passati insieme. Nella chiesa di San Francesco, nel cuore del quartiere Giardino di Pegli, centinaia di ragazzi, studenti,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub morti alle Maldive, in 2000 a Genova per l’addio a Montefalcone e Sommacal

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La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive: sentiti i primi testimoni

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Il presidente della Repubblica #Mattarella ha conferito l’onorificenza al merito ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub morti alle #Maldive. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com

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