Due sub italiani sono morti nelle Maldive durante un’operazione di recupero in acque difficili. Oggi a Genova si tengono i funerali di uno di loro e di un altro collega. Nel frattempo, il presidente della Repubblica ha conferito un’onorificenza ai sommozzatori finlandesi coinvolti in operazioni di salvataggio. La cerimonia si è svolta nel capoluogo ligure.

Home > Cronaca > Dopo la loro impresa alle Maldive per recuperare in condizioni estreme i corpi dei sub italiani morti nel corso di un’immersione in grotta, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi. Lo rende noto il Quirinale. “Monica è il mare, Giorgia il sole”, e sullo sfondo la... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub morti alle Maldive, da Mattarella onorificenza a sommozzatori finlandesi. Oggi a Genova i funerali di Montefalcone e Sommacal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Mattarella onorificenza ai sub finlandesi dell'operazione alle Maldive. Chiesa gremita per i funerali Monica Montefalcone e della figlia GiorgiaIl Presidente della Repubblica ha conferito un'onorificenza ai sub finlandesi coinvolti in un’operazione alle Maldive.

Sub morti alle Maldive, sabato a Genova i funerali di Montefalcone e SommacalSabato alle 11 si svolgeranno i funerali privati di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, decedute durante un’immersione scientifica...

Temi più discussi: Come sono morti i sub italiani alle Maldive? Sono entrati volontariamente nella grotta: la camera, il corridoio a esse e lo smarrimento. Ecco la ricostruzione; Sub morti alle Maldive, iniziato il rientro di quattro salme; Sub italiani morti alle Maldive: cosa è successo nelle grotte?; Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti alle Maldive.

Il Presidente #Mattarella ha conferito, motu proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi impegnati nel recupero dei sub italiani morti il 14 maggio alle Maldive. È quanto si apprende dal sito del Quirinale Foto Ansa x.com

Sub morti alle Maldive, Mattarella premia i sommozzatori finlandesiIl Capo dello Stato conferisce l'onorificenza al Merito ai tre sub che hanno recuperato i corpi. Oggi a Genova Pegli i funerali privati ... affaritaliani.it

Sub morti alle Maldive, concluse autopsie. Prima rogatoria pm: chiesti atti e attrezzatureLeggi su Sky TG24 l'articolo Sub morti alle Maldive, concluse autopsie. Prima rogatoria pm: chiesti atti e attrezzature ... tg24.sky.it

Prime autopsie sui sub morti alle Maldive, i legali contro l'ateneo reddit