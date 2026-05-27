Sabato alle 11 si svolgeranno i funerali privati di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, decedute durante un’immersione scientifica alle Maldive due settimane fa. I funerali si terranno a Genova. La docente universitaria e la figlia sono morte in circostanze ancora da chiarire. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulle cause o sui dettagli dell’incidente.

Si terranno sabato mattina alle 11 e in forma privata i funerali della docente di UniGe Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un’ immersione scientifica alle Maldive due settimane fa. Le esequie si terranno nella chiesa di San Francesco, nel quartiere di Pegli, dove già nei giorni successivi alla tragedia si era svolta una messa di preghiera. Venerdì verrà celebrato anche un rosario al quale prenderà parte una delegazione di studenti; ieri, dopo l’esame autoptico svolto all’ospedale di Gallarate, è arrivato il nulla osta per i funerali; per il completamento degli esami e i risultati dei tossicologici si dovrà attendere la finestra prevista di 90 giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub morti alle Maldive, sabato a Genova i funerali di Montefalcone e Sommacal

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SUB MORTI ALLE MALDIVE: SENTITO DAL PM L'ENTOMOLOGO STEFANO VANIN | 22/05/2026

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