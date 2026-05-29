A 11 anni vuole accoltellare il prof la diretta video sulla chat da scuola con il casco integrale | il caso a San Vito Lo capo

Un ragazzino di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo ha cercato di colpire con un coltello il suo insegnante di tecnologia durante le lezioni. La scena è stata trasmessa in diretta sulla chat scolastica, con il bambino che indossava un casco integrale. Non ci sono state conseguenze immediate per l’insegnante, e l’episodio è stato segnalato alle autorità scolastiche.

Uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ha tentato di accoltellare il proprio insegnante di tecnologia durante le lezioni. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva con sé due coltelli di piccole dimensioni e ha cercato di colpire il docente davanti ai compagni. Il professore è rimasto illeso perché il ragazzo è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Il casco integrale e la diretta sul gruppo Telegram. L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale per non farsi riconoscere, poi avrebbe filmato tutta la scena con il cellulare trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. 🔗 Leggi su Open.online

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Studente di 13 anni accoltella docente davanti una scuola di Trescore Balneario (Bergamo)

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