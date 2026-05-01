Dimesso dall' ospedale viene colto da malore in auto | morto un 78enne

Un uomo di 78 anni è deceduto pochi minuti dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso di un ospedale locale. Dopo aver lasciato la struttura sanitaria, è stato colto da un malore mentre si trovava in auto. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La vicenda è al vaglio delle autorità competenti.

Un uomo di 78 anni è deceduto pochi minuti dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’anziano, residente nella zona di Vallo Scalo, era stato accompagnato in ambulanza presso la struttura sanitaria a causa di problemi respiratori, inizialmente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Malore Banda, l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale: il comunicato del LecceMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Padre e figlia in escursione sul Terminillo, l’uomo viene colto da malore: arriva l’elisoccorsoDa Terni al monte Elefante per un pomeriggio di scialpinismo, il sessantenne è stato trasferito all’ospedale De Lellis di Rieti: la cronaca Doppio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pietro è tornato a casa. Dimesso dall’ospedale dopo il trapianto di cuore; Como, tac negativa per Nico Paz: è stato dimesso dall'ospedale; La gioia per il cuore nuovo a Natale e poi il ritorno a casa: festa al Bambino Gesù per il piccolo Pietro; Alpini: il presidente nazionale Sebastiano Favero dimesso sì, ma dall'ospedale. Salerno, 78enne muore poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale: disposti accertamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Salerno, 78enne muore poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale: disposti accertamenti ... tg24.sky.it Muore a 50 metri dal pronto soccorso, era stato appena dimesso dai medici: la tragedia davanti alla moglieUn uomo di 78 anni, residente a Vallo Scalo, è morto a pochi metri dall’ingresso dell’Ospedale San Luca, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dove si era recato ... leggo.it DIMESSO DALL'OSPEDALE A VALLO DELLA LUCANIA, SI ACCASCIA E MUORE SUBITO DOPO E’ morto a pochi metri dall'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Un uomo di 78 anni, residente nella fr - facebook.com facebook Favero: dimesso sì ma dall’ospedale lalpino.net/2026/04/26/fav… via @lalpino.net #alpini #associazionenazionalealpini #favero x.com