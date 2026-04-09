Trovato morto nel fossato | ciclista stroncato da un malore

Da ilrestodelcarlino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista è stato trovato senza vita nel fossato di un'area vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Un passante ha segnalato la presenza dell’uomo, che giaceva riverso accanto alla bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause che hanno portato alla morte, escludendo finora un incidente o un intervento esterno.

Correggio (Reggio Emilia), 9 aprile 2026 - Inizialmente si era pensato a un possibile incidente, quando un passante ha notato un ciclista a terra, riverso nel fossato laterale accanto alla sua bici, privo di sensi. Poi, una volta conclusa una prima fase di accertamenti da parte del personale medico, è emersa l’ipotesi di un malore alla base di una caduta in bici dell’uomo, un pensionato di 69 anni residente a San Martino in Rio, che, approfittando della bella giornata di sole, aveva deciso di fare un giro nella vicina campagna correggese. Poco prima delle 17 è scattato l’allarme ai soccorsi, arrivati in fretta in via Fornacelle, alla periferia di Correggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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