Trovato morto nel fossato | ciclista stroncato da un malore

Un ciclista è stato trovato senza vita nel fossato di un'area vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Un passante ha segnalato la presenza dell’uomo, che giaceva riverso accanto alla bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause che hanno portato alla morte, escludendo finora un incidente o un intervento esterno.

Correggio (Reggio Emilia), 9 aprile 2026 - Inizialmente si era pensato a un possibile incidente, quando un passante ha notato un ciclista a terra, riverso nel fossato laterale accanto alla sua bici, privo di sensi. Poi, una volta conclusa una prima fase di accertamenti da parte del personale medico, è emersa l’ipotesi di un malore alla base di una caduta in bici dell’uomo, un pensionato di 69 anni residente a San Martino in Rio, che, approfittando della bella giornata di sole, aveva deciso di fare un giro nella vicina campagna correggese. Poco prima delle 17 è scattato l’allarme ai soccorsi, arrivati in fretta in via Fornacelle, alla periferia di Correggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto nel fossato: ciclista stroncato da un malore Tragedia in un albergo: uomo trovato morto, stroncato da un maloreTragedia nella mattinata di venerdì 13 in una struttura ricettiva di via Modena, nella zona di Mizzana, dove un autotrasportatore di 42 anni è stato... «Ansia e stress» per il medico, Emanuele Canzian trovato morto nel letto dalla mamma. Un malore l'ha stroncato nel sonno a 24 anniSAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Non si sentiva bene da un paio di giorni e per questo era rimasto a casa dal lavoro. Argomenti più discussi: Finisce con l’auto dentro al fosso a Casaleggio, il corpo senza vita viene scoperto solo all’alba; Centauro trovato in un campo, la moto in un fossato sul lato opposto. L'allarme da un automobilista ma per l'uomo non c'è stato nulla da...; Priverno, auto finisce nel fosso in via della Valle: illeso il conducente; Anziano scomparso mentre cerca bruscandoli: l'ipotesi della caduta fatale nel canale. Ritrovati i suoi oggetti sull'argine. Centauro trovato in un campo, la moto in un fossato sul lato opposto. L'allarme da un automobilista ma per l'uomo non c'è stato nulla da fareVICENZA - Incidente stradale dall'esito mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, nella frazione di Monticello Di Fara a Sarego, in provincia di Vicenza. Il corpo ... ilgazzettino.it Pescatore sportivo trovato morto in mare a Bordighera x.com Trovato morto dentro un silos di alcol etilico. Ma per l’azienda non sarebbe un incidente sul lavoro. A Passons il caso dell’operaio 54enne Italo Carpi apre più domande che risposte. Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa. Cosa è successo davvero - facebook.com facebook