Stretta sui candidati islamici | elezioni solo in lingua italiana

I candidati islamici non potranno più usare altre lingue durante la campagna elettorale. Le autorità hanno stabilito che tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in italiano. La decisione riguarda tutti i candidati e si applica alle attività di propaganda, ai discorsi pubblici e ai materiali distribuiti. La misura entra in vigore immediatamente e si estende alle prossime consultazioni.

La campagna elettorale dev'essere in lingua italiana: questo è il contenuto dell'ordine del giorno a firma di Gianmarco Medusei, consigliere di FdI in Regione Liguria, che impegna la giunta di Marco Bucci a farsi promotrice in sede di conferenza Stato-Regioni di una legge nazionale dello stesso tenore. La proposta parte dalla Liguria perché, come viene spiegato anche nel documento, la regione presenta caratteristiche sociali simili a quelle venete, specialmente nell'area dello spezzino dove insistono numerosi cantieri nautici e dove la presenza della comunità bengalese e musulmana è nutrita. La vicepresidente della Regione Simona Ferro l'ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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