Si discute di un’ipotesi futura in cui, nel 2027, circa 20.000 candidati di religione islamica potrebbero partecipare alle elezioni. Secondo alcune fonti, la sinistra si sta concentrando sul coinvolgimento di questa comunità, considerando il suo potenziale contributo alle urne. La questione solleva interrogativi sul ruolo delle preferenze religiose nel panorama politico e sulle strategie delle diverse forze per attrarre voti.

di Francesco Giubilei – Il modello dell’islamo-gauchisme, che in Francia già esiste da tempo, è arrivato anche in Italia. Già dalle prossime elezioni amministrative aumenterà la loro partecipazione, cristallizzata dai numerosi candidati islamici all’interno delle liste. L’operazione politica si nasconde dietro il baluardo dell’integrazione ma è evidente che l’obiettivo della sinistra sia riuscire a vincere le elezioni prendendo il voto degli islamici che, invece di integrarsi nella nostra cultura, vogliono imporre la loro, tra invocazioni ad Allah, manifesti elettorali scritti in arabo e donne con il velo. Tra questi figurano Begum Sumiya nella municipalità di Marghera e Rita Miah al Consiglio comunale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “20mila candidati islamici nel 2027”, così la sinistra spera di vincere le elezioni

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