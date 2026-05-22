A Venezia, il portavoce di un candidato sindaco del Partito Democratico ha interrotto le domande sui candidati islamici e sulla moschea, concludendo che si trattava semplicemente di candidati. La dichiarazione è arrivata in risposta a un intervento che sollevava diversi dubbi su queste tematiche, ma il portavoce ha scelto di non approfondire ulteriormente. La vicenda ha creato tensione tra i rappresentanti dei Democratici locali, mentre si continua a seguire da vicino la campagna elettorale.

"I candidati sono candidati". Taglia a corto il portavoce di Andrea Martella, il candidato sindaco del Pd a Venezia. Il diretto interessato non risponde al Giornale, mentre il suo collaboratore sì. La questione dei sette candidati bengalesi dem, tutti impegnati in una sorta di campagna elettorale parallela finalizzata al bacino dei residenti provenienti dal Bangladesh, sta monopolizzando la campagna elettorale della laguna. Poi però dal Pd arriva l'accenno alla questione: "Una delle candidate (presumibilmente Rithu, che è la più attiva mediaticamente,ndr) è qui da quando aveva un anno, parla sei lingue, ha un'impresa, paga le tasse.". Certo, ai dem veneziani devono essere sfuggiti gli appelli su Allah nei volantini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Venezia, imbarazzo tra i dem. Martella balbetta sui candidati islamici e sulla moschea

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