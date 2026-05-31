A trentasei anni dalla strage di via dei Gazzani, Siena si prepara a commemorare i due giovani carabinieri caduti in servizio, ma il ricordo della tragedia riapre la ferita mai rimarginata dei familiari delle vittime. Accanto alla commemorazione di Mario Forziero e Nicola Campanile, torna infatti la richiesta di verità sul destino di Sergio Cosimini, l’uomo che uccise i due militari dopo aver già assassinato, pochi mesi prima, Antonio Cordone. "Quando Cosimini, a Firenze in via Di Barbacane, uccise senza alcun motivo, a colpi di pistola, mio padre Antonio Cordone, noto personaggio dello sport fiorentino, mentre passeggiava col cane, rimase a piede libero perché le indagini non avevano portato a lui come autore del delitto – ricorda Marco Cordone, portavoce e fondatore del comitato ’Dalla parte di Abele’ –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strage di via dei Gazzani: "Verità dopo 36 anni"

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