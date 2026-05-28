Strage Piazza della Loggia 52 anni dopo | Brescia ricorda vittime mentre la giustizia cerca la verità
In Piazza della Loggia a Brescia si sono svolte le commemorazioni per il 52esimo anniversario della strage. Durante l’evento, sono stati deposti fiori e si sono tenuti discorsi in ricordo delle vittime. La polizia ha presidiato l’area, mentre i partecipanti hanno rispettato il minuto di silenzio. Nessun incidente è stato segnalato. La memoria delle vittime viene mantenuta viva attraverso queste cerimonie annuali.
In Piazza della Loggia a Brescia si sono svolte oggi le commemorazioni per il 52esimo anniversario della strage neofascista: otto rintocchi di campane per le 8 vittime, mentre si aspetta la sentenza della Corte d’Assise Brescia si è fermata ancora una volta alle 10.12 di questa mattina.Otto rintocchi di campana, uno per ciascuna delle vittime dellastrage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974,hanno aperto oggi le commemorazioni nel cuore della città lombarda. Sono passati52 anni da uno degli attentati più drammaticidella strategia della tensione che insanguinò l’Italia negli anni Settanta. Lagiornata commemorativa è iniziata con la messa al cimitero Vantiniano,dove riposano le vittime dell’attentato di matrice neofascista che provocò la morte di otto persone e ha coinvolto oltre 100 feriti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA: La Bomba che ha Sconvolto Brescia e lItalia Intera (1974)
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