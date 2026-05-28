Strage Piazza della Loggia 52 anni dopo | Brescia ricorda vittime mentre la giustizia cerca la verità

Notizia in breve

In Piazza della Loggia a Brescia si sono svolte le commemorazioni per il 52esimo anniversario della strage. Durante l’evento, sono stati deposti fiori e si sono tenuti discorsi in ricordo delle vittime. La polizia ha presidiato l’area, mentre i partecipanti hanno rispettato il minuto di silenzio. Nessun incidente è stato segnalato. La memoria delle vittime viene mantenuta viva attraverso queste cerimonie annuali.