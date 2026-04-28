Capo reparto in pensione dopo 36 anni di servizio | il saluto dei colleghi

Dopo 36 anni di attività, il capo reparto dei Vigili del Fuoco di Brindisi lascia il servizio. I colleghi gli hanno rivolto un saluto formale, riconoscendo il lungo percorso professionale svolto all’interno del reparto. La sua uscita in pensione rappresenta la conclusione di una carriera caratterizzata da anni di impegno e dedizione nel settore dei soccorsi. La cerimonia si è svolta alla presenza del personale e delle autorità locali.

BRINDISI - Dopo 36 anni di servizio va in quiescenza il capo reparto dei Vigili del Fuoco di Brindisi Fortunato Dimonte. I colleghi gli hanno tributato un saluto speciale.Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca quiSeguici gratuitamente.🔗 Leggi su Brindisireport.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Dopo 36 anni tra sirene e interventi, lo storico capo reparto saluta i vigili del fuoco e va in pensione In pensione dopo 27 anni di servizio in Asl il capo ufficio stampa Daniela GianelliVa in pensione, dopo 27 anni in Asl, Daniela Gianelli, direttrice della struttura Coordinamento uffici stampa e rapporti con i media dell'Azienda Usl... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caporeparto in congedo, l'omaggio dei vigili del fuoco di Varese; Ospedale di Mantova, va in pensione il primario di chirurgia vascolare. Scatta la corsa per la successione; L’ex numero due dei servizi. Dall’idillio col governo alla pensione; Stelle al Merito del Lavoro: quattro nuovi Maestri dal Vco - Ossola. Ciuchi va in pensione . Il saluto della cittàCITTÀ DI CASTELLO - Più di 40 anni di servizio e una carriera, quella di Gian Paolo Ciuchi nel corpo dei vigili del fuoco, che è iniziata nel 1985 ed è proseguita con varie specializzazioni fino al ... lanazione.it L'Arma dei carabinieri saluta il brigadiere capo Marco Turco che va in pensioneRIETI - Nei giorni scorsi si è svolta una breve ma significativa cerimonia per salutare il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Marco Turco, che ha lasciato il servizio attivo al termine di una lunga e ... ilmessaggero.it Dopo 36 anni di servizio va in quiescenza il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco di Brindisi Fortunato Dimonte - facebook.com facebook