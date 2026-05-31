Nelle indagini sulla strage di Crans-Montana, sono emerse informazioni su un conto bancario nascosto intestato ai coniugi Moretti. La Procura ha convocato i due per un interrogatorio. Sono stati trovati documenti che indicano l’esistenza di un conto segreto, ma non sono stati forniti dettagli sul suo contenuto. Nessuna conferma ufficiale sulla relazione tra il conto e l’episodio criminale. I coniugi sono attesi in ufficio per chiarimenti.

Venerdì 5 giugno sarà il giorno decisivo per il confronto in contraddittorio tra i coniugi francesi Jacques Moretti e Jessica Moretti, indagati per la drammatica strage del bar Le Constellation a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. A gravare sulla posizione della coppia si sono aggiunti nuovi e pesantissimi dettagli finanziari svelati dal quotidiano Tages-Anzeiger. Crans-Montana, spunta un conto segreto dei Moretti I due gestori dovranno rispondere davanti alla Procura vallesana delle numerose contraddizioni emerse nei precedenti interrogatori sulla strage di Crans-Montana. Al centro del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Strage di Crans-Montana, svolta nelle indagini: spunta un "conto segreto" dei Moretti, perché è importante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Strage Crans-Montana: Svolta nelle indagini, arrestato il titolare.

Notizie e thread social correlati

Jacques e Jessica Moretti indagati anche in Italia. La svolta a Roma sulla strage di Crans-Montana: di cosa sono accusatiLa Procura di Roma ha formalmente iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, titolari del bar Le Constellation a Crans-Montana,...

Crans-Montana, l’ombra dei conti truccati dietro la strage: sotto inchiesta l’“impero di carta” dei MorettiLe indagini sull’incendio di Crans-Montana, che ha causato la morte di 41 giovani, continuano a concentrarsi anche sugli aspetti patrimoniali dei...

Temi più discussi: Crans-Montana, giallo su150mila franchi raccolti per le famiglie; Strage di Crans-Montana, il 5 giugno il confronto tra i coniugi Moretti davanti ai magistrati; Crans-Montana, la Procura indaga su un incendio in un altro locale dei Moretti; Crans Montana, i familiari vittime dai pm. I Moretti vanno processati in Italia. Cambiamo la legge.

Strage di Crans-Montana, il presidente svizzero: Basta con l’invio delle fatture alle famiglie ift.tt/49WNMlu x.com

I soldi spariti dal concerto benefico per le vittime di Crans-Montana reddit

Strage di Crans-Montana, il 5 giugno il confronto tra i coniugi Moretti davanti ai magistratiJacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana e principali indagati per la tragedia di capodanno ... fanpage.it

Crans-Montana: giallo sui soldi di un concerto di beneficenzaL'ultimo caso sulla strage di Crans-Montanta: i soldi di un concerto di beneficenza per le famiglie delle vittime non sono mai arrivati. newsmondo.it