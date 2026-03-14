Le indagini sull’incendio di Crans-Montana, che ha causato la morte di 41 giovani, continuano a concentrarsi anche sugli aspetti patrimoniali dei coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation. Le autorità stanno esaminando un presunto patrimonio di carta legato alla loro attività, mentre sono in corso verifiche sui conti e sui flussi finanziari associati alla gestione del locale.

Le indagini per l’incendio di Crans-Montana che ha ucciso 41 giovani, per lo più giovani e giovanissimi, proseguono e vanno a toccare anche gli aspetti patrimoniali dei coniugi Moretti, gestori del locale Le Constellation, indagati per omicidio. La Svizzera, com’è noto, è intransigente sui reati finanziari e il quadro che la Polizia Federale svizzera sta delineando nel corso dell’indagine è quello di un “ impero di carta ” costruito sulla base di prestiti facili, probabilmente indebiti, e conti gonfiati e alimentati da frodi e truffe. L’indagine svizzera si sta muovendo anche sul binario del riciclaggio come emerge dal documento confidenziale di 15 pagine del servizio di informazione finanziaria della polizia elvetica (Mros) visionato da Afp. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, l’ombra dei conti truccati dietro la strage: sotto inchiesta l’“impero di carta” dei Moretti

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