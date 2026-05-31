I lavori sul territorio portuense continuano senza sosta, con cantieri in corso in diverse aree della città. Tra le opere più avanzate, si trova il cantiere per il nuovo centro operativo comunale, con un investimento di circa 1 milione di euro. Le strade e le infrastrutture pubbliche vengono sistemate e migliorate, con interventi che interessano vari quartieri e zone strategiche.

Procedono i lavori sul territorio portuense. Anche il cantiere del nuovo centro operativo comunale, con un investimento di circa 1.9 milioni di euro. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade, marciapiedi e strutture pubbliche strategiche. Un insieme articolato di cantieri che, tra opere già concluse, lavori in corso e appalti in fase di progettazione, punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici nel capoluogo e nelle frazioni. Per quanto riguarda i lavori sulle strade e marciapiedi, il cosiddetto Villaggio Africano è orma alle battute finali. Gli interventi hanno coinvolto tutta via Tanzania, il parchetto di via Ghana, dove sono state realizzate tre nuove piazzole su cui verranno installate nuove panchine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade e opere pubbliche, cantieri spediti

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