Opere pubbliche e caro materiali a Rimini cantieri sotto pressione | aumenti fino al 22%

A Rimini, i cantieri pubblici continuano a essere al centro delle attività della città, con lavori di riqualificazione e nuove infrastrutture in corso. Tuttavia, l’aumento dei costi dei materiali da costruzione sta creando difficoltà, con incrementi che arrivano fino al 22 per cento. Questa situazione sta rallentando o complicando l’avanzamento di alcune opere pubbliche, rendendo più complicate le procedure e i tempi di consegna.

A Rimini, dove i cantieri pubblici scandiscono il ritmo della città tra riqualificazioni e nuove opere, il caro-materiali presenta il conto con sempre maggiore insistenza. Dal lungomare ai servizi di quartiere, l’aumento dei prezzi mette sotto pressione i progetti già avviati e quelli in cantiere.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Opere pubbliche, la corsa dei prezzi. Rincaro materiali e cantieri a rischioI costi in edilizia volano e anche il Comune deve fare i conti con aumenti a doppia cifra da un anno all’altro. Caro materiali, l’allarme delle imprese: “Rincari fino al 60%, a rischio cantieri e lavori del Pnrr”A preoccupare le imprese impegnate nei cantieri pubblici in Abruzzo anche il rischio di effetti speculativi sui prezzi e possibili difficoltà di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Opere pubbliche e caro materiali, a Rimini cantieri sotto pressione: aumenti fino al 22%; Opere pubbliche, la corsa dei prezzi. Rincaro materiali e cantieri a rischio; Lavori pubblici, scattano i nuovi indici per i prezzi; Pubblicati gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) per la revisione prezzi nei lavori pubblici - ANCE. Materiali edili, pioggia di rincari. E le opere pubbliche ne risentonoDall'era post-pandemica ad oggi, il settore delle opere pubbliche in Italia si trova a fare i conti con una spirale di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione che non accenna a rallentare. Un ... newsrimini.it Opere pubbliche, la corsa dei prezzi. Rincaro materiali e cantieri a rischioDal calcestruzzo ai cordoli stradali, aumenti fino al 20% mettono sotto pressione i bilanci dei Comuni: tra revisione dei progetti, rialzi fino al 40% rispetto alle gare e fondi sempre più difficili d ... ilrestodelcarlino.it OPERE PUBBLICHE - I lavori portati avanti da Arte Imperia all'interno del Progetto Pinqua nella Pigna, il centro storico matuziano - facebook.com facebook Senorbì, investimenti su municipio e marciapiedi nel piano delle opere pubbliche x.com