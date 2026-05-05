Opere pubbliche la corsa dei prezzi Rincaro materiali e cantieri a rischio

I prezzi dei materiali edili sono aumentati in modo consistente negli ultimi dodici mesi, facendo salire i costi delle opere pubbliche. Questa situazione sta portando a un incremento dei costi complessivi dei cantieri e mette a rischio la realizzazione di alcuni progetti. Il Comune si trova ad affrontare un aumento dei prezzi a due cifre, influenzando le tempistiche e le risorse disponibili per le opere in corso.

I costi in edilizia volano e anche il Comune deve fare i conti con aumenti a doppia cifra da un anno all’altro. Un esempio? "Il prezzario regionale del 2026 se confrontato con il 2025 mostra come lo stabilizzato segna un rincaro di quasi il 10%, il calcestruzzo cresce dell’11,2%, passando da 222,68 a 247,69 euro al metro cubo. I cordoli stradali registrano l’incremento più significativo del listino: +22,5% (da 22,71 a 27,83 euro al metro lineare). Anche l’usura stradale aumenta di oltre il 12%, mentre il binder supera il 6%". Tutte queste voci si riflettono nei conti di ogni appalto pubblico, e incidono sui denari che il Comune deve investire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opere pubbliche, la corsa dei prezzi. Rincaro materiali e cantieri a rischio Notizie correlate Prezzi dei materiali in aumento, l’allarme dei costruttori: “Cantieri a rischio”LECCE - L’aumento dei prezzi di alcune materie prime utilizzate nell’edilizia sta già mettendo sotto pressione i cantieri con possibili ripercussioni... Guerra, boom dei prezzi: "+20% sui costi dei materiali". Ora è allarme cantieriL'allarme di Cna Costruzioni Firenze: "Rincari improvvisi e non giustificati sui materiali, servono tavoli di monitoraggio" Dai trasporti ai... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Opere pubbliche, la corsa dei prezzi. Rincaro materiali e cantieri a rischio; Marano, cabina elettrica da demolire: corsa per evitare il blackout; Pnrr, corsa contro il tempo: a Firenze rischio stop per alcuni progetti; A Valledoria corsa a due per il Comune: Beatrice Serra sfida il sindaco uscente, Marco Muretti, alle elezioni del 7 e 8 giugno. Appalti: domande in scadenza per i contributi del Fondo Opere PubblicheConto alla rovescia per accedere alle risorse del Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche, istituito per sostenere le imprese che si trovano a gestire appalti sospesi o interrotti a causa di difficoltà ... pmi.it Manovra da 13 milioni: oltre 6 milioni alle opere pubbliche, investimenti su strade, scuole e quartieriIl Comune utilizza l’avanzo per cantieri e progettazioni. Estinti mutui per 3,3 milioni: risparmio annuo di 400 mila euro ... vicenzatoday.it OPERE PUBBLICHE - I lavori portati avanti da Arte Imperia all'interno del Progetto Pinqua nella Pigna, il centro storico matuziano - facebook.com facebook Senorbì, investimenti su municipio e marciapiedi nel piano delle opere pubbliche x.com