Dalle storie crime di Francesca Fagnani alla robba de donne (e uomini) di Monica Setta. La prima serata del martedì di Rai 2, a partire dal 9 giugno, sarà con Storie al Bivio di Sera, il programma che porterà il pubblico dentro le vite di alcuni tra i protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica, della musica, dello sport, del giornalismo e della cronaca. Non più soltanto donne (il programma, in onda in daytime, inizialmente era dedicato unicamente all’universo femminile) ma anche uomini che si racconteranno alla Setta attraverso interviste che vogliono essere anche intime, ripercorrendo i momenti più delicati e decisivi della propria esistenza: dagli affetti alle cadute, dai successi alle delusioni, dagli errori alle rinascite. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Monica Setta conquista il prime time di Rai 2 con Storie al Bivio di Sera

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