È stato deciso di sospendere il lavoro durante le ore più calde della giornata. La decisione è stata presa per tutelare i lavoratori, secondo quanto affermato da un sindacato regionale. L’ordinanza che ha introdotto questa misura è stata accolta positivamente, ma si chiede ora l’istituzione di un sistema di tutele duraturo e stabile. La sospensione riguarda principalmente attività all’aperto e si applica in determinate fasce orarie.

“Non possiamo però limitarci alle sole misure emergenziali o stagionali” prosegue Logorio. “In Puglia nel solo settore agricolo sono impiegati oltre 150mila lavoratori, spesso impegnati in condizioni di forte esposizione al sole e con tutele ancora insufficienti. È necessario strutturare un sistema stabile di prevenzione, controllo e organizzazione del lavoro che metta davvero al centro la salute e la dignità del lavoro bracciantile”. “Il caldo estremo non può essere affrontato scaricando i costi sui lavoratori o sulle singole aziende” conclude Ligorio. “Serve un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e parti sociali per garantire sicurezza, organizzazione dei tempi di lavoro e adeguate misure di protezione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stop al lavoro nelle ore più calde. Flai Cgil Puglia: “Serve sistema stabile di tutele”

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