Il leader Bucarelli ha dichiarato che il gruppo sta bene e si diverte, mentre il coach Leka ha espresso soddisfazione per l’impegno dei ragazzi, definendoli dotati di grande cuore. In una prima fase, la squadra ha affrontato alcune difficoltà dovute a una situazione di emergenza, ma successivamente ha ritrovato la forma e si è sciolta, secondo le sue parole.

"Siamo davvero molto contenti, eravamo in emergenza e all’inizio dovevamo un po’ prendere le misure alla nuova situazione, poi abbiamo ritrovato le nostre geometrie e ci siamo sciolti". Così capitan Bucarelli disegna in sala stampa la grande affermazione della Vuelle sul parquet di Mestre nella serata in cui, senza centri (di gravità) si poteva deragliare. E invece questo gruppo ha dato una ulteriore dimostrazione della solidità e della compattezza raggiunte: "Ci godiamo il momento, stiamo bene insieme e ci divertiamo, forse è questa la spiegazione - prosegue Bucarelli -. Perché ancora non abbiamo fatto niente e anzi, se continuiamo a ripeterci che siamo la capolista possiamo solo metterci pressione da soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il leader Bucarelli: "Stiamo bene, ci divertiamo". E coach Leka gioisce: "Che cuore questi ragazzi"

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