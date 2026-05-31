Stellini replica a De Bruyne | Non ha trasmesso gioia e entusiasmo Sono colpito da Modric

Stellini ha commentato le dichiarazioni di De Bruyne, affermando che il giocatore non ha trasmesso gioia né entusiasmo. Ha inoltre espresso ammirazione per Modric, dichiarando di essere colpito dal suo modo di giocare. Le dichiarazioni sono state rimesse in evidenza come risposta alle parole di De Bruyne.

Stellini risponde a Kevin De Bruyne: «Non ha trasmesso gioia e entusiasmo. Sono colpito da Modric». Le sue dichiarazioni. Dopo le dichiarazioni al vetriolo di Kevin De Bruyne sul suo primo anno al Napoli e sul rapporto mai decollato con Antonio Conte, è arrivata la risposta di Cristian Stellini. Il vice allenatore azzurro, tramite il Corriere dello Sport, ha replicato alle parole del belga, intervenendo su una vicenda che continua a far discutere e che ha segnato una stagione complicata per il club partenopeo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – «Ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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