Il vice allenatore ha criticato le dichiarazioni di Kevin De Bruyne, affermando che il giocatore non ha trasmesso nulla di significativo riguardo alla squadra o al suo ruolo. La risposta è arrivata dopo le dichiarazioni di De Bruyne sul rapporto con l’ex allenatore e sul club di Napoli. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita sui dettagli delle dichiarazioni o sui motivi della contestazione.

Dopo le dichiarazioni di Kevin De Bruyne sul suo rapporto con Antonio Conte e sul Napoli, è arrivata la risposta del vice allenatore Cristian Stellini. De Bruyne aveva criticato lo stile di gioco della squadra, definendo “difficile” l’anno con Conte. Stellini replica sottolineando l’importanza che i giocatori con esperienza trasmettano gioia, entusiasmo e siano d’esempio per i più giovani. Le parole di De Bruyne. Nella giornata di ieri De Bruyne ha fatto tremare l’ambiente partenopeo. Intervistato a Nieuwsblad, aveva parlato durante di Conte e della sua prima stagione in azzurro: “Per me Conte non doveva restare. Se sono contento che sia andato via? Sì. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Parole De Bruyne, Stellini non ci sta e attacca il belga: “Non ha trasmesso nulla…”

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