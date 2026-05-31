Un giornalista e scrittore ha affermato di non cercare un colpevole, ma di voler comprendere le persone. Ha spiegato di non schierarsi con nessuna delle due squadre coinvolte nel caso di Garlasco, riferendosi ai team Sempio e Stasi. Durante un evento, ha commentato che il genere crime si è trasformato in una sorta di soap opera, sottolineando il suo interesse per le dinamiche umane piuttosto che per la risoluzione del caso.

Legge e vede altro? «Non ascolto Podcast Crime, per esempio. Ascolto e guardo Tintoria, De Core Podcast. Se mi mettessi ad ascoltare Podcast Crime sarei un pazzo. Mi occupo con passione di queste tema, cercando di farlo nella migliore maniera possibile. Però poi ho altri interessi. Sono tifoso dell'Inter. Guardo chi fa stand up comedy come Luca Ravenna. Mi interessa moltissimo anche la storia. Guardo i canali National Geographic e History Channel, non sono monotematico. Occuparsi del crime nella miglior maniera possibile, fa pensare che non ce ne occupiamo in maniera corretta. «Io non credo che ci sia un errore da parte del singolo giornalista, ma neanche del singolo direttore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Stefano Nazzi: «La notte non ho incubi. Non mi interessa trovare un colpevole, mi interessa capire le persone. Per Garlasco c’è il team Stasi e il team Sempio. Io non sto con nessuno»

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