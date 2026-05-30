Luis Enrique ha dichiarato di non preoccuparsi di entrare nella storia, sottolineando che non gli interessa questa prospettiva. Dopo aver conquistato la seconda Champions League consecutiva con il suo team, ha commentato la vittoria ai rigori contro l’Arsenal, dicendo che sapevano quanto sarebbe stata difficile. Vitinha ha invece affermato che la squadra si è dimostrata la migliore durante tutta la competizione.

Aveva un appuntamento con la storia. E Luis Enrique è arrivato puntuale, come sempre. Maglietta nera, look essenziale, quasi da uomo qualunque dopo una notte tutt’altro che normale. Del resto bastano gli accessori: la medaglia d’oro sul petto, la coppa dalle grandi orecchie in mano, la certificazione del bis europeo del suo Psg. Poi parla e prova quasi a riportare tutto dentro la normalità. “È una vittoria che ci siamo meritati nell’arco della stagione, anche se la finale è stata molto combattuta. Faccio i complimenti all’Arsenal, ha giocato da grande squadra. Abbiamo cercato di controllare la palla e alzare il pressing. E abbiamo vinto il titolo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Enrique low profile: "Io nella leggenda? Non mi interessa". Vitinha: "Siamo stati i migliori"

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