Durante un volo verso l'Angola, il Papa ha dichiarato di non voler intraprendere discussioni con l'ex presidente degli Stati Uniti. Ha specificato che non gli interessa confrontarsi con lui e ha spiegato il significato delle sue recenti affermazioni, rispondendo ai giornalisti che lo hanno interrogato sul tema. Le sue parole sono state chiare nel voler evitare polemiche pubbliche con l'ex mandatario.

"Non è affatto nel mio interesse dibattere con Trump". Papa Leone, sul volo verso l'Angola, parlando con i giornalisti, ha voluto spiegare il senso delle sue parole di questi ultimi giorni. "Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me", ha detto il pontefice precisando che “gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su un altro commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto". Papa Leone, in modo particolare, si è riferito al discorso che ha tenuto alcuni giorni fa a Bamenda durante l’incontro di preghiera per la pace.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Papa Leone stronca le polemiche: “Non mi interessa dibattere con Trump”

Trump attacca il Papa. La risposta del pontefice: Non ho intenzione di fare dibattito con lui.

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Il Papa, non è mio interesse dibattere con TrumpIl Papa, parlando con i giornalisti sull'aereo da Yaoundé a Luanda, ha detto che non è suo interesse dibattere con Donald Trump.

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