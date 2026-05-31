Si tuffa nel Canalbianco a Roncoferraro e viene risucchiato | 36enne muore annegato davanti a moglie e figlia

Il 30 maggio, un uomo di 36 anni è morto annegato nel Canalbianco, in provincia di Mantova. Durante un attraversamento a nuoto, è stato risucchiato dall'acqua e non è più riemerso. Era accompagnato dalla moglie e dalla figlia, che hanno assistito alla scena. I soccorritori intervenuti non sono riusciti a salvarlo. La vittima è stata trovata senza vita nel corso d’acqua.

Vasile Andrei Bologna è morto annegato nel Canalbianco (in provincia di Mantova) il 30 maggio. Il 36enne stava attraversando il corso d'acqua a nuoto quando è stato risucchiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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