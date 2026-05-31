Stefano De Martino ha annunciato l’intenzione di cambiare il formato del festival di Sanremo 2027. La proposta prevede nuove modalità di conduzione e una diversa organizzazione delle serate. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori. La riforma dovrebbe essere presentata ufficialmente nei prossimi mesi. La modifica del regolamento e delle modalità di partecipazione sono al centro delle discussioni. La produzione sta valutando le possibili implicazioni di questa rivoluzione.

Il festival di Sanremo 2027 è ancora lontano ma ci sono già molte indiscrezioni e conferme sempre più insistenti su Stefano De Martino che avrebbe intenzione di rivoluzionare il sistema. Come trapelato, il conduttore napoletano ha iniziato a studiare a fondo la kermesse canora, prendendo spunto dai grandi presentatori che l'hanno segnata. Allo stesso tempo, l'uomo starebbe seguendo concerti ed eventi live per trovare nuove tendenze da presentare come nuove proposte. Nel frattempo, circolano già i possibili volti che potrebbero accompagnare Stefano De Martino a Sanremo 2027. Tra i nomi di spicco vi è quello di Maria De Filippi legato al conduttore da un rapporto professionale e di amicizia da ormai tantissimo tempo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stefano De Martino pronto a rivoluzione Sanremo 2027: la decisione che fa discutere

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