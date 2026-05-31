Stefano De Martino in versione cattivo ragazzo con i gioielli d'oro per i denti

Su Instagram, Stefano De Martino ha condiviso alcune foto in cui indossa gioielli d'oro ai denti, apparendo con un look più deciso e audace. L’immagine mette in evidenza i nuovi accessori, che si notano chiaramente nel suo sorriso. La scelta di questi dettagli ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato diverse reazioni. Nessuna altra informazione o dichiarazione è stata rilasciata in merito.

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Stefano De Martino ha mostrato un look più audace grazie a nuovo accessorio che ha catturato l'attenzione. Si tratta dei grillz, i gioielli dentali celebri per la cultura hip hop americana e oggi sempre più presenti anche nel mondo della moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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