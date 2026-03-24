Stefano De Martino alla festa per la fine di STEP | Non diciamo che è l'ultima edizione

Al termine delle riprese della trasmissione televisiva, Stefano De Martino ha partecipato a una cena di gruppo per celebrare la conclusione del progetto. Durante l’evento, ha commentato che non si deve ancora considerare questa come l’ultima edizione della manifestazione, senza fornire ulteriori dettagli sui piani futuri. La festa si è svolta in un locale con il team di produzione e lo staff dello spettacolo.

Stefano De Martino festeggia la fine delle riprese di Stasera tutto è possibile con una cena di squadra. E sulla possibilità di un ritorno: "Non diciamo che è l'ultima edizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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