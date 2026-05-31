Gerry Scotti ha proposto di spostare le trasmissioni di prima serata a partire dopo le 21:30. La proposta è stata condivisa con Stefano De Martino, con cui ha discusso in privato prima di renderla pubblica. La richiesta riguarda un cambiamento nell’orario di inizio delle trasmissioni serali. La proposta è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche di Scotti, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle reazioni.

Una posizione condivisa, nata da una conversazione privata e poi raccontata pubblicamente da Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset ha spiegato che lui e Stefano De Martino sono già d’accordo su un punto preciso: i programmi dell’access prime time dovrebbero terminare alle 21:30. Un’idea che potrebbe cambiare il futuro della programmazione televisiva italiana. Il tema degli orari televisivi continua a far discutere spettatori, addetti ai lavori e dirigenti delle principali emittenti. Negli ultimi anni, infatti, l’access prime time ha progressivamente allungato la propria durata, finendo spesso per occupare una fascia sempre più ampia della serata e spostando in avanti l’inizio dei programmi principali. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Stefano De Martino e Gerry Scotti lanciano la proposta: prima serata subito dopo le 21:30!

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GERRY SCOTTI: IO E STEFANO DE MARTINO SIAMO D’ACCORDO PER FINIRE ALLE 21.30Gerry Scotti ha dichiarato di aver concordato con Stefano De Martino di terminare le trasmissioni alle 21.

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