Ascolti tv 12 marzo 2026 Don Matteo 15 vince la prima serata | Gerry Scotti supera Stefano De Martino

Il 12 marzo 2026, Don Matteo 15 su Rai1 ha ottenuto 3.465.000 spettatori, pari al 20%, battendo Forbidden Fruit su Canale5 che ha registrato un numero inferiore di ascolti. Gerry Scotti ha superato Stefano De Martino nella prima serata, consolidando la posizione del programma di Rai1. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi di quella sera.