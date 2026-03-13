Ascolti tv 12 marzo 2026 Don Matteo 15 vince la prima serata | Gerry Scotti supera Stefano De Martino

Il 12 marzo 2026, Don Matteo 15 su Rai1 ha ottenuto 3.465.000 spettatori, pari al 20%, battendo Forbidden Fruit su Canale5 che ha registrato un numero inferiore di ascolti. Gerry Scotti ha superato Stefano De Martino nella prima serata, consolidando la posizione del programma di Rai1. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi di quella sera.

Don Matteo 15 in onda su Rai1 ha vinto contro Forbidden Fruit su Canale5 con 3.465.000 spettatori pari al 20.7% di share.. In access prime time,La ruota della fortuna torna a superare Affari Tuoi con4.819.000 spettatori pari al 23% di share. Tutti i dati Auditel di ieri giovedì 12 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

