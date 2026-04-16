Dopo la trasmissione televisiva, il conduttore ha condiviso su Instagram di aver trovato un biglietto lasciato sulla sua auto. La scoperta è stata raccontata in modo scherzoso, senza ulteriori dettagli sul contenuto del biglietto o sulle motivazioni del gesto. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle eventuali conseguenze o reazioni successive. La comunicazione è avvenuta tramite il suo profilo social, senza commenti ufficiali.

Dopo l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino rivela di aver trovato un biglietto sulla sua auto: il racconto divertente su Instagram da parte del conduttore. Il biglietto misterioso sull’auto di Stefano De Martino. Su Instagram, Stefano De Martino ha raccontato di aver trovato incastrato sotto il tergicristallo della sua auto una biglietto. Un messaggio scritto con l’inchiostro rosa e firmato da alcune fan del conduttore. “Se sei Stefano De Martino apri e leggi. Se non lo sei aprilo comunque e fatti una risata – si legge nel biglietto -. Non sappiamo se tu sia o no Stefano De Martino, nel caso ci somigli molto. Ps: abbiamo assistito alle tue manovre con la Smart.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino dopo STEP trova un biglietto sull’auto: il racconto su Instagram

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