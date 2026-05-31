Stati Uniti meteora si disintegra sul Massachusetts a 120 mila chilometri orari
Una meteora ha attraversato il cielo del Massachusetts a circa 120.000 chilometri all'ora, disintegrandosi nell'atmosfera. L'evento ha prodotto forti boati e ha fatto tremare le finestre di molte case, causando paura tra i residenti. Nessuna traccia dell'oggetto è stata trovata dopo la disintegrazione. I testimoni riferiscono di aver visto una scia luminosa prima della detonazione.
L'evento ha provocato potenti boati e fatto tremare le finestre di migliaia di abitazioni, spaventando la popolazione locale Unameteorain rotta di collisione con la Terra èesplosa sopra il nord-est degliStati Uniti, generando un boato che ha riecheggiato nell’area e sprigionato un’energia pari a 300 tonnellate di TNT. LaNASAha dato notizia dell’evento attraverso uncomunicato ufficiale. Secondo quanto dichiarato daJennifer Dooren, vice responsabile per la comunicazione dell’agenzia spaziale statunitense,la meteora si è disintegrata alle 14:06, ora locale (20:06 in Italia), sopra il nord-est delMassachusettse il sud-est delNew Hampshire.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Una #meteora è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti con una potenza pari a 300 tonnellate di Tnt. Il boato ha fatto tremare le case tra Massachusetts e New Hampshire, spaventando migliaia di residenti. x.com
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