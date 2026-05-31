stati uniti meteora si disintegra sul massachusetts a 120 mila chilometri orari

Notizia in breve

Una meteora ha attraversato il cielo del Massachusetts a circa 120.000 chilometri all'ora, disintegrandosi nell'atmosfera. L'evento ha prodotto forti boati e ha fatto tremare le finestre di molte case, causando paura tra i residenti. Nessuna traccia dell'oggetto è stata trovata dopo la disintegrazione. I testimoni riferiscono di aver visto una scia luminosa prima della detonazione.