Un boato forte ha attraversato il cielo del Massachusetts, sospettato essere una meteora esplosa in volo. Le vibrazioni generate sono state abbastanza intense da scuotere auto e case nella zona. I dati satellitari della NOAA hanno confermato il passaggio di un oggetto non identificato nel cielo, senza ancora chiarire se si sia trattato di una meteora o di un altro fenomeno. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e le immagini raccolte.

? Domande chiave Come hanno fatto le vibrazioni a scuotere le auto e le case?. Cosa dicono i dati satellitari della NOAA sul passaggio dell'oggetto?. Perché non sono stati trovati frammenti o detriti dopo l'esplosione?. Come si può spiegare un boato così forte senza un impatto?.? In Breve Evento avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2026.. Eric Fisher ipotizza disintegrazione meteora dopo rilevamenti satellitari NOAA.. Onde d'urto hanno scosso abitazioni e auto nella costa meridionale del Massachusetts.. Assenza di detriti a terra per completa distruzione dell'oggetto in alta quota.. Boato nel cielo del Massachusetts: vibrazioni e finestre scosse dal passaggio di un meteorite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massachusetts, scuote un boato: ipotizzata meteora esplosa nel cielo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Boato nei cieli del Massachusetts, tremano finestre e auto: l’ipotesi del meteorite esploso – I videoUn forte boato ha scosso la costa del Massachusetts, facendo tremare finestre e auto e sorprendendo migliaia di residenti.

Boato e lunga scia luminosa nel cielo: cosa sappiamo sull'avvistamento a Napoli e in CampaniaNella mattinata di domenica 12 aprile, nel cielo di Napoli, Campania e altre zone del Sud Italia si è verificato un forte boato seguito da una lunga...