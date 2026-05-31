Massachusetts scuote un boato | ipotizzata meteora esplosa nel cielo
Un boato forte ha attraversato il cielo del Massachusetts, sospettato essere una meteora esplosa in volo. Le vibrazioni generate sono state abbastanza intense da scuotere auto e case nella zona. I dati satellitari della NOAA hanno confermato il passaggio di un oggetto non identificato nel cielo, senza ancora chiarire se si sia trattato di una meteora o di un altro fenomeno. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e le immagini raccolte.
? Domande chiave Come hanno fatto le vibrazioni a scuotere le auto e le case?. Cosa dicono i dati satellitari della NOAA sul passaggio dell'oggetto?. Perché non sono stati trovati frammenti o detriti dopo l'esplosione?. Come si può spiegare un boato così forte senza un impatto?.? In Breve Evento avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2026.. Eric Fisher ipotizza disintegrazione meteora dopo rilevamenti satellitari NOAA.. Onde d'urto hanno scosso abitazioni e auto nella costa meridionale del Massachusetts.. Assenza di detriti a terra per completa distruzione dell'oggetto in alta quota.. Boato nel cielo del Massachusetts: vibrazioni e finestre scosse dal passaggio di un meteorite. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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