Il Ris di Cagliari ha analizzato le impronte trovate sul pavimento del pianterreno di una villetta a Garlasco, dove nel 2007 è stata uccisa una giovane donna. Le indagini hanno identificato diverse impronte di forma geometrica, tra cui una a “V” e una a “stasi”. La comparazione tra le impronte e i racconti dei testimoni ha mostrato alcune corrispondenze, ma non sono state trovate impronte comparabili tra loro.

Garlasco (Pavia) – Il lavoro del Ris di Cagliari ha evidenziato una “pluralità di impronte geometriche ” sul pavimento del pianterreno della villetta di Garlasco dove viene trucidata Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. In prossimità della gora di sangue di fronte alla porta a libro della cantina sono presenti, osservano i pm di Pavia, “ segni riconducibili ictu oculi a impronte a ‘V’ o ‘coda di rondine’”. “Ricordano proprio alcune scolpiture” delle suole delle calzature Lacoste “pacificamente indossate” da Alberto Stasi, smentendo l’assenza di tracce delle sue scarpe sulla scena del delitto e rafforzando, al contrario, la tesi dell’ex bocconiano, condannato in via definitiva, ‘’ scopritore ’’ del corpo della fidanzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasi e l’impronta a ‘V’: “In linea col suo racconto”. Ma non è comparabile

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