Garlasco spunta l’impronta del mignolo destro di Stasi sul dispenser

A quasi vent'anni dall'evento, è stata trovata un’impronta del mignolo destro di Alberto Stasi sul dispenser del sapone. La scoperta è stata fatta durante un nuovo esame del luogo, senza che siano stati annunciati ulteriori dettagli o sviluppi. La presenza del segno è stata confermata dalle autorità incaricate delle indagini, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito.

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La nuova indagine potrebbe confermare la tesi della difesa dell'unico condannato per il delitto secondo cui sull'oggetto c'erano altre impronte E dopo quasi vent'anni spunta l'impronta del mignolo destro di Alberto Stasi sul dispenser del sapone. È una delle prove a discarico del condannato per il delitto di Garlasco emersa nella nuova indagine che ora punta su Andrea Sempio quale unico assassino di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. La scoperta della traccia del mignolo destro di Stasi sull'erogatore del sapone appoggiato sul lavabo del bagno demolisce così uno dei punti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, spunta l’impronta del mignolo destro di Stasi sul dispenser ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi Notizie correlate Garlasco, i "ragionevoli dubbi" del giudice Vitelli sull'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del saponeL’impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi non sarebbe stata lasciata per lavare via il sangue, ma pomodoro. “Non sono di Alberto Stasi”. Garlasco, il giallo delle impronte sul dispenserUn caso che continua a far discutere, dividere e riaccendere interrogativi mai sopiti. Argomenti più discussi: Caso Garlasco, Sempio non risponde ai pm ma spunta l'intercettazione che cambia tutto; Garlasco, l'audio choc di Sempio in auto: Cercai Chiara, lei mi riattaccò il telefono. Spunta l'ombra del rifiuto; Delitto di Garlasco, come si è arrivati ad Andrea Sempio? Il test casalingo del Dna, lo scontrino e i movimenti sospetti di denaro: La Chiara? Mai frequentata...; L’impronta di Stasi, il Dna di Sempio: la doppia scena del crimine di Garlasco.