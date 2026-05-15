Garlasco De Rensis | Impronta 33 grosso problema per Sempio non una pistola fumante ma per Stasi non c' era nemmeno ad acqua
Nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni riguardanti le prove raccolte nel caso di Garlasco. L’avvocato di Sempio ha evidenziato come l’impronta 33 rappresenti un elemento molto difficile da contestare per la difesa, ma ha anche sottolineato che questa prova non costituisce un elemento decisivo come una pistola fumante. Inoltre, ha riferito che una nuova analisi scientifica escluderebbe la presenza di Stasi sulla scena del crimine, affermando che non c’era nemmeno acqua al suo passaggio.
L'avvocato De Rensis poi afferma come la nuova indagine presenta diversi dati scientifici che “tolgono Stasi dalla scena del crimine“ “L’impronta 33 sarà un grosso problema” per la difesa di Andrea Sempio. Così Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, parla delle nuove indagini sul delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Antonio De Rensis non penserebbe mai a difendere qualcuno dall'impronta 33, e invia un messaggio alla difesa di Andrea Sempio facebook
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