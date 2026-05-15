Garlasco De Rensis | Impronta 33 grosso problema per Sempio non una pistola fumante ma per Stasi non c' era nemmeno ad acqua

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni riguardanti le prove raccolte nel caso di Garlasco. L’avvocato di Sempio ha evidenziato come l’impronta 33 rappresenti un elemento molto difficile da contestare per la difesa, ma ha anche sottolineato che questa prova non costituisce un elemento decisivo come una pistola fumante. Inoltre, ha riferito che una nuova analisi scientifica escluderebbe la presenza di Stasi sulla scena del crimine, affermando che non c’era nemmeno acqua al suo passaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'avvocato De Rensis poi afferma come la nuova indagine presenta diversi dati scientifici che “tolgono Stasi dalla scena del crimine“ “L’impronta 33 sarà un grosso problema” per la difesa di Andrea Sempio. Così Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, parla delle nuove indagini sul delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco de rensis impronta 33 grosso problema per sempio non una pistola fumante ma per stasi non c era nemmeno ad acqua
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, De Rensis: "Impronta 33 grosso problema per Sempio, non una pistola fumante ma per Stasi non c'era nemmeno ad acqua"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Garlasco, la difesa di Sempio: “Nessuna pistola fumante, sull’impronta 33 discuteremo qualora ci fosse un dibattimento”Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica decisa dalla sua difesa nell’ambito del nuovo filone investigativo sul...

Garlasco, il messaggio di De Rensis agli avvocati di Sempio: "Non vorrei difendere qualcuno dall'impronta 33"Il messaggio di De Rensis agli avvocati di Andrea Sempio L'impronta 33 secondo il comandante Mattei La traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio da 8...

garlasco de rensis improntaGarlasco, il messaggio di De Rensis agli avvocati di Sempio: Non vorrei difendere qualcuno dall'impronta 33Antonio De Rensis non penserebbe mai a difendere qualcuno dall'impronta 33: il suo pensiero agli avvocati di Sempio sul delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, De Rensis contesta le prove su Sempio e rilancia i dubbi sul ruolo di StasiChi è al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco? Il giovane Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, mentre l’ex fidanzato Alberto Stasi resta detenuto in via ... assodigitale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web