Garlasco De Rensis | Impronta 33 grosso problema per Sempio non una pistola fumante ma per Stasi non c' era nemmeno ad acqua

Nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni riguardanti le prove raccolte nel caso di Garlasco. L’avvocato di Sempio ha evidenziato come l’impronta 33 rappresenti un elemento molto difficile da contestare per la difesa, ma ha anche sottolineato che questa prova non costituisce un elemento decisivo come una pistola fumante. Inoltre, ha riferito che una nuova analisi scientifica escluderebbe la presenza di Stasi sulla scena del crimine, affermando che non c’era nemmeno acqua al suo passaggio.

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