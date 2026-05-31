Da domani, i prezzi dei biglietti del bus in Romagna aumentano, con un incremento che riguarda sia i biglietti singoli sia gli abbonamenti mensili. Dal 31 luglio, anche gli abbonamenti annuali subiranno un aumento. La modifica nelle tariffe è legata al nuovo sistema di calcolo basato sulle zone, che determina il costo in base alla distanza percorsa.

Viaggiare in bus da domani costerà di più. Aumentano infatti le tariffe in Romagna, con un adeguamento che riguarda biglietti singoli e abbonamenti mensili, mentre quelli annuali cresceranno di prezzo dal 31 luglio. Il biglietto base per una zona (utilizzato per gli spostamenti urbani) passa da 1,50 a 2 euro; il giornaliero sale da 3,60 a 5; il mensile da 36 a 38,. mentre l’annuale passerà da 256 a 285. Secondo Start Romagna, gli aumenti sono dovuti all’aumento dei costi del carburante, oltre all’incremento generale delle spese di gestione e manutenzione del servizio. Ma, di fatto, quanto costerà prendere il bus nei prossimi mesi? I... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Start, via ai rincari. Col sistema delle zone il calcolo del biglietto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA FINANZIARIA METTE IN GINOCCHIO I CONDOMINI: NUOVE REGOLE ASSURDE E SPESE PIÙ ALTE PER CHI PAGA

Notizie e thread social correlati

Rincari in Romagna, il biglietto del bus cresce di un terzo: “Per l’aumento del carburante”A partire dal 1 giugno, il costo del trasporto pubblico di linea in Romagna aumenterà del 33%.

Prezzo diesel e benzina, quanto incidono i rincari? Il calcolo dei costiNegli ultimi tempi i prezzi di benzina e diesel sono aumentati sensibilmente, un fatto che si nota chiaramente nelle pompe di benzina e nei costi...

Argomenti più discussi: Start, via ai rincari. Col sistema delle zone il calcolo del biglietto; Trasporto pubblico, sindacati contro gli aumenti dei biglietti di Start Romagna: Una tassa nascosta; Re Start 2025/26 - Turismo di lusso in crisi tra guerra e rincari - 29/05/2026 - Video; Caro prezzo Start Romagna, scatta l’allarme rincari: il sindacato chiede un tavolo urgente.

Continuano i combattimenti in Libano, la tv di Stato iraniana pubblica bozza d'intesa Washington-Teheran. La Casa Bianca smentisce. Rincari del carrello della spesa #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 @Capezzone @AntDiBella @luisannamesseri #C x.com

Via Diaz lancia la petizione: No ai rincari dei parcheggi, 200 firme in cinque giorniA due settimane dall’entrata in vigore del nuovo piano sosta, i commercianti di via Diaz hanno lanciato una petizione contro il rincaro dei parcheggi comunali. E in pochi giorni – hanno iniziato a ... ilrestodelcarlino.it