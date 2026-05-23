A partire dal 1 giugno, il costo del trasporto pubblico di linea in Romagna aumenterà del 33%. La decisione è stata presa a causa dell’aumento del prezzo del carburante. I prezzi delle corse singole e degli abbonamenti mensili subiranno un incremento. La misura entrerà in vigore in tutta la regione, con l’obiettivo di coprire i maggiori costi sostenuti dal settore.

Ravenna, 23 maggio 2026 – Il trasporto pubblico di linea presto costerà di più. Dal 1 giugno infatti i prezzi di corse singole e abbonamenti mensili aumentano. Gli annuali seguiranno dal 31 luglio. Il biglietto base, quello che copre una sola zona (usato ad esempio per spostarsi in città), passerà da 1,5 a 2 euro: un terzo in più. Il giornaliero per una zona da 3,6 a 5 euro. Il mensile da 36 a 38 euro, l’annuale da 256 a 285. E cresce anche la tariffa agevolata per gli under 26: da 240 a 275 euro. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacacara-piadina-quanto-mi-costi-ca4bfd9c UNA SIGNORA ANZIANA SALE SU UN AUTOBUS DI START Prezzo del carburante ha inciso sull’aumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rincari in Romagna, il biglietto del bus cresce di un terzo: “Per l’aumento del carburante”

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