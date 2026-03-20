Negli ultimi tempi i prezzi di benzina e diesel sono aumentati sensibilmente, un fatto che si nota chiaramente nelle pompe di benzina e nei costi quotidiani. La variazione dei costi si riflette direttamente sulla spesa di chi si sposta con il veicolo, mentre i rincari si manifestano in modo evidente sui prezzi al dettaglio. È evidente come le variazioni siano state percepite da chi utilizza carburanti ogni giorno.

Con la crisi in Medio Oriente il prezzo di benzina e diesel è rapidamente salito verso cifre elevate, che non si vedevano dal 2022, quando scoppiò il conflitto in Ucraina. Il Ministero delle Imprese riporta infatti un prezzo medio di 1,735 euro per un litro di benzina e di 1,979 euro per un litro di gasolio (dati validi per il giorno 20 marzo 2026, ricavati dalla media tra i prezzi regionali, "pesando" l'incidenza di ogni regione in base alla popolazione). In autostrada, i prezzi medi hanno invece raggiunto quota 1,812 euro per un litro di benzina e 2,048 per un litro di diesel. A fronte dei rincari, il Governo ha predisposto un taglio di accise ed Iva in vigore tra il 19 marzo e l'8 aprile 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzo diesel e benzina, quanto incidono i rincari? Il calcolo dei costi

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