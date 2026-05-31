Stankovic sul mercato? Biasin | Arrivate offerte vicino ai 40 milioni dalla Premier
Sul mercato, il centrocampista serbo potrebbe lasciare la squadra attuale. Secondo fonti, sono arrivate offerte dalla Premier League che si avvicinano ai 40 milioni di euro. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. La società sta valutando le proposte, mentre il giocatore si trova in attesa di sviluppi.
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