Il calciomercato dell’Inter sotto la lente Biasin | Ragionamenti su tanti giocatori! Budget vicino ai 70 milioni

Il calciomercato dell’Inter è al centro dell’attenzione, con diverse voci di mercato e trattative in corso. Secondo alcune fonti, il club sta valutando l’acquisto di vari giocatori e sta riflettendo sulle strategie da adottare. Il budget disponibile per questa sessione di trasferimenti si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere distribuita tra più operazioni. Le discussioni interne riguardano vari profili, senza che siano stati ancora definiti i nomi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui