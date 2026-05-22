Il calciomercato dell’Inter sotto la lente Biasin | Ragionamenti su tanti giocatori! Budget vicino ai 70 milioni
Il calciomercato dell’Inter è al centro dell’attenzione, con diverse voci di mercato e trattative in corso. Secondo alcune fonti, il club sta valutando l’acquisto di vari giocatori e sta riflettendo sulle strategie da adottare. Il budget disponibile per questa sessione di trasferimenti si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere distribuita tra più operazioni. Le discussioni interne riguardano vari profili, senza che siano stati ancora definiti i nomi ufficiali.
Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. Chi ha già giocato e chi può esordire Inter, non solo prima squadra: nerazzurri gli unici, insieme alla Roma, ad essere ancora in gioco in tutte le categorie giovanili Settore Giovanile Inter, Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti: il recap settimanale Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! NOTIZIA SHOCK : PSG SU THURAM,BASTONI FA MURO,VIA SOLO 75 MILIONI!!
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L’obiettivo più chiaro dell’#inter in questo inizio di mercato è Marco #Palestra. Secondo #Chivu l’esterno italiano può giocare sia a destra che a sinistra. Il difficile sarà aprire una trattativa con l’#atalanta, che valuta il giocatore 50 milioni di euro. #calciomercato facebook
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Oumar Solet sta dando priorità all'Inter. Il difensore dell'Udinese, pur essendo seguito anche da altri club di Premier League e Ligue 1, non sta considerando le altre opportunità che il mercato dei trasferimenti è pronto a offrire, per dare priorità all'interesse del reddit
Calciomercato Inter News | Le prime decisioni: in arrivo due rinforzi per due ruoli (oggi 20 maggio 2026)Calciomercato Inter News: Manu Koné è la priorità in mezzo al campo, in porta con la promozione di Josep Martinez può arrivare Provedel. ilsussidiario.net