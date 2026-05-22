Il calciomercato dell’Inter sotto la lente Biasin | Ragionamenti su tanti giocatori! Budget vicino ai 70 milioni

Da internews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell’Inter è al centro dell’attenzione, con diverse voci di mercato e trattative in corso. Secondo alcune fonti, il club sta valutando l’acquisto di vari giocatori e sta riflettendo sulle strategie da adottare. Il budget disponibile per questa sessione di trasferimenti si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere distribuita tra più operazioni. Le discussioni interne riguardano vari profili, senza che siano stati ancora definiti i nomi ufficiali.

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